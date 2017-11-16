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Тарифные планы на поддержку сайтов

Пакет Комфорт

2700 руб./месяц
Мониторинг работы сайта
Проверка актуальности материалов
Следим за хостингом
Следим за продлением домена
Следим за лицензиями CMS
Отчет о работе сайта
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Пакет Технический

5500 руб./месяц
Мониторинг работы сайта
Проверка наличия вирусов
Резервное копирование
Обновления версии CMS
Настройка почты
Мелкие правки и доработки сайта
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Пакет Все включено

12800 руб./месяц
Мониторинг работы сайта
Добавление новостей, акций
Резервирование, обновление
Аудит сайта
Оптимизация работы сайта
Правки и доработки сайта
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Компания Webus Studio
Студия дизайна и IT технологий

Webus Studio основано группой энтузиастов-единомышленников. Изначально коллектив занимался созданием сайтов, но позднее в соответствии с современными реалиями в сферу интересов Webus Studio вошли аудит, продвижение, техническая и информационная поддержка интернет-ресурсов. Сегодня компания оказывает полный спектр услуг для клиентов, желающих заказать создание сайта и его продвижение в поисковых системах.

Сегодня коллектив Webus Studio продолжает создавать для своих заказчиков яркие оригинальные сайты, успешно помогает им увеличивать трафик и повышать конверсию ресурсов. В качестве основных принципов — демократичные расценки, полное отсутствие лишних накруток и точное соблюдение сроков. Дополнительный бонус — открытость, отчетность и полная информированность клиента.

Webus Studio — всегда приятное интересное сотрудничество!

Подробнее о компании
14310+
Часов работы
75
Клиентов на продвижении
>15
Лет надежной работы
250
Созданных сайтов
Наши преимущества
Разноплановость
Разработка любых сайтов — лэндинги, визитки, интернет-магазины, порталы, форумы, комплексные проекты
Многозадачность
Мы оказываем полный спектр услуг — от создания сайтов и их продвижения до технической поддержки
Индивидуальный подход
Максимальное внимание к деталям и пожеланиям клиента, изучение бизнес-контекста каждого конкретного проекта
Команда
Над каждым проектом работает команда профессионалов различного профиля: копирайтеры, дизайнеры и др.
Доступность
Гибкая ценовая политика компании предусматривает скидки, удобный вариант оплаты для каждого клиента
Результативность
Мы всегда добиваемся полного решения поставленных задач. За нашими плечами большой опыт и настоящие профи
Эффективность
Комплексное и только «белое» SEO-продвижение, SMM, рекламные кампании Яндекс Директ и Google Adwords
Профессионализм
Мы создаем красивые сайты с современным дизайном и изящными анимациями, наполняем их качественным контентом
Прозрачность
Наши специалисты работают в контакте с заказчиком на всех этапах работы над проектом
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Наши партнеры
Мы работаем только с известными проверенными брендами
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Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7 912-211-86-42 (общий)
profi@webus.pro
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 1 часа
Менеджер
Хорошова Анастасия
Эксперт
+7 912-211-86-42 (общий)
profi@webus.pro
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Наш специалист свяжется с вами в течении 1 часа
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
n.horoshova@vashsait.ru
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